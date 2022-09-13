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Цены на золото составили выше 1730 долларов за унцию

Цены на золото составили выше 1730 долларов за унцию Цена золота во вторник утром опустилась, оставаясь при этом выше 1 730 долларов за тройскую унцию, рынки ждут статистику по инфляции в США, которая может повлиять на курс доллара.
Финансы
13 сентября 2022 г. 09:18
Цены на золото составили выше 1730 долларов за унцию

Цена золота во вторник утром опустилась, оставаясь при этом выше 1 730 долларов за тройскую унцию, рынки ждут статистику по инфляции в США, которая может повлиять на курс доллара.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex опустилась на 8,6 доллара, или на 0,49%, до 1 732 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 1,17%, до 19,628 доллара за унцию.

На текущей неделе инвесторы главным образом ждут статистику по годовой инфляции в США за август. Аналитики прогнозируют замедление инфляции в стране до 8,1% с 8,5% в июле, что может стать вторым месяцем замедления подряд. Показатель остается заметно выше целевого уровня в 2%.

Инфляция учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решения о ставке. По данным CME Group, 88% аналитиков закладывают повышение учетной ставки ФРС на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых. Мировые ЦБ повышают ключевые ставки для борьбы с инфляцией.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС США и американской макростатистике, поскольку это может повлиять на курс доллара, что отразится и на стоимости драгоценного металла. Укрепление доллара делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте и наоборот.

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Версия на английском языке Gold prices drop but remain above $1,730 per ounce

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