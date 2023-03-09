Цены на золото составили 1820 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота в четверг продемонстрировала стабильность на уровне чуть ниже 1 820 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота в четверг продемонстрировала стабильность на уровне чуть ниже 1 820 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, которые могут повлиять на курс доллара.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,35 доллара, или на 0,02% - до 1 818,95 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 0,28% - до 20,095 доллара за унцию.

Одним из факторов, влияющих на стоимость золота, остается политика ФРС в отношении учетной ставки. Ранее на неделе председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что регулятор намерен продолжить повышать учетную ставку в борьбе с инфляцией.

Теперь, по данным CME Group, 76,4% аналитиков ожидают повышения ставки ФРС на заседании в марте на 50 базисных пунктов - до 5-5,25% годовых. В то же время лишь 23,6% ожидают увеличения на 25 базисных пунктов.

Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что делает золото менее доступным при покупке в другой валюте, и наоборот.