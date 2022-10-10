Золото дешевеет на фоне укрепления доллара

Цены на золото снижаются 4-ю сессию подряд на фоне укрепления доллара. Сильные данные США по рынку труда укрепили ожидания того, что ФРС США продолжит агрессивное повышение процентных ставок.

Цены на золото снижаются 4-ю сессию подряд на фоне укрепления доллара. Сильные данные США по рынку труда укрепили ожидания того, что ФРС США продолжит агрессивное повышение процентных ставок.

Как передает Report, спот-цены на золото снизились на 0,8%, до 1 680,60 доллара за унцию после достижения минимума с 3 октября. Фьючерсы на золото отступили на 1,2%, до 1 688,30 доллара за унцию.

"Сегодня ключевым драйвером (на рынке золота) может стать рост индекса доллара. Сильные данные США по рынку труда сыграли против драгоценного металла. Котировки снова опустились к уровню 1 680 долларов… В краткосрочной перспективе рынок золота продолжит испытывать некоторое понижательное давление", - считает независимый аналитик Росси Норманн.

Индекс доллара достиг более чем 7-дневного пика, делая золото дороже для держателей других валют.

Согласно данным, рост числа новых рабочих мест вне сельского хозяйства США в сентябре превысил ожидания, тогда как уровень безработицы сократился до 3,5%. Это позволит ФРС анонсировать еще одно активное повышение процентных ставок в ходе очередного заседания.

09.11

Стоимость золота в понедельник утром находится ниже психологической отметки в 1 700 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 15,2 доллара, или на 0,89%, до 1 694,1 доллара за тройскую унцию.

Инвесторы оценивают сильные данные по рынку труда в США. Макростатистика поддержала ожидания вокруг ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС), что традиционно поддерживает доллар и сдерживает стоимость золота.

Согласно опубликованным в пятницу данным, безработица в США в сентябре снизилась до 3,5% с уровня августа в 3,7%, хотя рынки не ожидали изменения показателя. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тыс., аналитики прогнозировали показатель на уровне 250 тысяч.

По данным CME Group, 77% аналитиков прогнозируют повышение ставки ФРС снова на 75 базисных пунктов, до 3,75-4%, что может стать четвертым повышением такими темпами подряд и шестым повышением с начала года. Ужесточение политики Федрезерва традиционно поддерживает доллар, что делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.