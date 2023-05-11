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Цены на золото сохранили стабильность на данных вышедшей в США макростатистики

Цены на золото сохранили стабильность на данных вышедшей в США макростатистики Цена на золото в четверг утром стабилизировалась после небольшого снижения стоимости накануне.
Финансы
11 мая 2023 г. 09:47
Цены на золото сохранили стабильность на данных вышедшей в США макростатистики

Цена на золото в четверг утром стабилизировалась после небольшого снижения стоимости накануне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически выросла - на 1 доллар (0,05%), до 2 038,15 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,4%, до 25,547 доллара за унцию.

Днем ранее золото подешевело на незначительные 0,3%.

Драгметалл чувствителен к американской макростатистике, которая может давать сигналы для монетарной политики в стране, что в свою очередь через курс доллара и доходность госбумаг влияет и на золотые котировки.

Согласно отчету Минтруда страны, годовая инфляция в США замедлилась до 4,9% в годовом выражении с 5% месяцем ранее. Это минимальный показатель с апреля позапрошлого года.

Теперь, согласно CME Group, больше 90% аналитиков ожидают повышения учётной ставки в США на 0,25 процентного пункта.

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Версия на английском языке Gold prices remain stable

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