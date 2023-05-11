Цены на золото сохранили стабильность на данных вышедшей в США макростатистики

Цена на золото в четверг утром стабилизировалась после небольшого снижения стоимости накануне.

Цена на золото в четверг утром стабилизировалась после небольшого снижения стоимости накануне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически выросла - на 1 доллар (0,05%), до 2 038,15 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,4%, до 25,547 доллара за унцию.

Днем ранее золото подешевело на незначительные 0,3%.

Драгметалл чувствителен к американской макростатистике, которая может давать сигналы для монетарной политики в стране, что в свою очередь через курс доллара и доходность госбумаг влияет и на золотые котировки.

Согласно отчету Минтруда страны, годовая инфляция в США замедлилась до 4,9% в годовом выражении с 5% месяцем ранее. Это минимальный показатель с апреля позапрошлого года.

Теперь, согласно CME Group, больше 90% аналитиков ожидают повышения учётной ставки в США на 0,25 процентного пункта.