Цены на золото снизились после выхода макростатистики по США

Цены на золото в пятницу утром продолжили снижение, которое наблюдается уже третий день подряд.

Цены на золото в пятницу утром продолжили снижение, которое наблюдается уже третий день подряд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 4,85 доллара, или на 0,24%, до 2015,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 1,02%, до 24,177 доллара за унцию.

Стоимость золота подешевела более чем на 1% за предыдущие два торговых дня, серебра - на 5,74%. И в итоге за всю неделю драгметалл может продемонстрировать снижение после двух недель роста.

Рынки в частности оценивали американскую макростатистику, опубликованную в среду. Согласно отчету Минтруда страны, годовая инфляция в США замедлилась до 4,9% в годовом выражении с 5% месяцем ранее. Это минимальный показатель с апреля позапрошлого года.