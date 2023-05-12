О нас

Цены на золото снизились после выхода макростатистики по США

Цены на золото снизились после выхода макростатистики по США Цены на золото в пятницу утром продолжили снижение, которое наблюдается уже третий день подряд.
Финансы
12 мая 2023 г. 10:00
Цены на золото снизились после выхода макростатистики по США

Цены на золото в пятницу утром продолжили снижение, которое наблюдается уже третий день подряд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 4,85 доллара, или на 0,24%, до 2015,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 1,02%, до 24,177 доллара за унцию.

Стоимость золота подешевела более чем на 1% за предыдущие два торговых дня, серебра - на 5,74%. И в итоге за всю неделю драгметалл может продемонстрировать снижение после двух недель роста.

Рынки в частности оценивали американскую макростатистику, опубликованную в среду. Согласно отчету Минтруда страны, годовая инфляция в США замедлилась до 4,9% в годовом выражении с 5% месяцем ранее. Это минимальный показатель с апреля позапрошлого года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2023)
12 мая 2023 г. 09:36
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.05.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.05.2023)
12 мая 2023 г. 09:33
Saudi Aramco отложит проведение IPO нефтетрейдингового подразделения
Saudi Aramco отложит проведение IPO нефтетрейдингового подразделения
11 мая 2023 г. 16:37
BNP Paribas прекратила финансировать новые нефтегазовые проекты
BNP Paribas прекратила финансировать новые нефтегазовые проекты
11 мая 2023 г. 15:57
НКО BirKart обнародовал финансовые показатели
НКО BirKart обнародовал финансовые показатели
11 мая 2023 г. 15:52
Убыток НБКО Finex Kredit увеличился на 35%
Убыток НБКО Finex Kredit увеличился на 35%
11 мая 2023 г. 15:39
Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 25 базисных пунктов
Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 25 базисных пунктов
11 мая 2023 г. 15:24
Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 21%
Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 21%
11 мая 2023 г. 12:53
Günay Bank увеличит уставный капитал
Günay Bank увеличит уставный капитал
11 мая 2023 г. 11:18
В Meqa Sığorta и Meqa Həyat Sığorta сменилось руководство
В Meqa Sığorta и Meqa Həyat Sığorta сменилось руководство
11 мая 2023 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi