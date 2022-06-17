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Цены на золото снизились на фоне удорожания доллара

Цены на золото снизились на фоне удорожания доллара Цена на золото в пятницу утром опустилась на фоне удорожания доллара к мировым валютам, а также после роста стоимости днем ранее.
Финансы
17 июня 2022 г. 09:28
Цены на золото снизились на фоне удорожания доллара

Цена на золото в пятницу утром опустилась на фоне удорожания доллара к мировым валютам, а также после роста стоимости днем ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 3,6 доллара, или на 0,19%, до 1 846,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,19% — до 21,843 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,58%, до 104,24 пункта. Удорожание американской валюты как правило сдерживает спрос на золото, которое в этом случае становится менее доступным при покупке в другой валюте.

При этом стоимость золота закрепилась выше 1 840 долларов за унцию после роста в четверг на 1,7%. Драгоценный металл получил поддержку после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор повысил прогноз по инфляции на текущий год. Золото традиционно является инфляционным хеджем.

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