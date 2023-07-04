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Цены на золото слабо выросли перед публикацией протокола ФРС США

Цены на золото слабо выросли перед публикацией протокола ФРС США Цена на золото во вторник утром слабо выросла. Инвесторы в среду ждут публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
4 июля 2023 г. 09:34
Цены на золото слабо выросли перед публикацией протокола ФРС США

Цена на золото во вторник утром слабо выросла. Инвесторы в среду ждут публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 2,45 доллара (0,13%), до 1 931,95 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,13%, до 23,142 доллара за унцию.

Биржи США во вторник закрыты в связи с выходным днем. А на среду запланирована публикация протокола июньского заседания ФРС. Регулятор тогда сохранил ключевую ставку, прервав длительный цикл ужесточения монетарной политики.

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Версия на английском языке Gold prices rise slightly ahead of publication of Fed’s minutes
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