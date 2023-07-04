Цены на золото слабо выросли перед публикацией протокола ФРС США

Цена на золото во вторник утром слабо выросла. Инвесторы в среду ждут публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Цена на золото во вторник утром слабо выросла. Инвесторы в среду ждут публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 2,45 доллара (0,13%), до 1 931,95 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,13%, до 23,142 доллара за унцию.

Биржи США во вторник закрыты в связи с выходным днем. А на среду запланирована публикация протокола июньского заседания ФРС. Регулятор тогда сохранил ключевую ставку, прервав длительный цикл ужесточения монетарной политики.