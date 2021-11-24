Цены на золото растут в ожидании статданных из США

Стоимость золота в среду утром растет в ожидании ряда статданных из США, а также публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Стоимость золота в среду утром растет в ожидании ряда статданных из США, а также публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.30 по бакинскому времени цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,59%, или на 10,65 доллара США, до 1 794,45 доллара за тройскую унцию.

Позднее в среду будут опубликованы данные о ВВП США в прошлом квартале – аналитики прогнозируют, что Минторг страны повысит оценку роста американской экономики до 2,2% с 2%. В то же время станет известна информация о числе заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю, которое, как ожидается, снизилось до 260 тыс.