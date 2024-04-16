Цены на золото продолжили рост на фоне усиления геополитической напряженности

Цены на золото обновили рекорд в понедельник и продолжают повышаться на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ожидания ответных действий Израиля после атак со стороны Ирана.

Цены на золото обновили рекорд в понедельник и продолжают повышаться на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ожидания ответных действий Израиля после атак со стороны Ирана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает MarketWatch.

Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex по итогам сессии в понедельник выросли на 0,4% - до 2 383 долларов за унцию.

В ходе торгов во вторник их цена выросла на 0,3% - до 2 389,5 доллара за унцию.

Аналитики Citi Research прогнозируют, что золото может подорожать до 3 тыс. долларов за унцию в следующие 6-18 месяцев. По их мнению, рынок поддерживают такие факторы, как устойчивое потребление и покупки центральными банками мира.

Эксперты повысили прогноз средней стоимости драгметалла в текущем году на 6,8% - до 2 350 долларов за унцию, в следующем году - на 40%, до 2 875 долларов за унцию.

Между тем в RBC Capital Markets по-прежнему ожидают коррекции рынка вниз в текущем квартале. Однако, по мнению аналитиков компании, она будет не такой значительной, как ожидалось ранее.

В связи с этим они подняли прогноз для золота на второй квартал на 8% - до 2 150 долларов за унцию, пишет The Wall Street Journal.