О нас

Цены на золото продолжили рост на фоне усиления геополитической напряженности

Цены на золото продолжили рост на фоне усиления геополитической напряженности Цены на золото обновили рекорд в понедельник и продолжают повышаться на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ожидания ответных действий Израиля после атак со стороны Ирана.
Финансы
16 апреля 2024 г. 11:58
Цены на золото продолжили рост на фоне усиления геополитической напряженности

Цены на золото обновили рекорд в понедельник и продолжают повышаться на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ожидания ответных действий Израиля после атак со стороны Ирана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает MarketWatch.

Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex по итогам сессии в понедельник выросли на 0,4% - до 2 383 долларов за унцию.

В ходе торгов во вторник их цена выросла на 0,3% - до 2 389,5 доллара за унцию.

Аналитики Citi Research прогнозируют, что золото может подорожать до 3 тыс. долларов за унцию в следующие 6-18 месяцев. По их мнению, рынок поддерживают такие факторы, как устойчивое потребление и покупки центральными банками мира.

Эксперты повысили прогноз средней стоимости драгметалла в текущем году на 6,8% - до 2 350 долларов за унцию, в следующем году - на 40%, до 2 875 долларов за унцию.

Между тем в RBC Capital Markets по-прежнему ожидают коррекции рынка вниз в текущем квартале. Однако, по мнению аналитиков компании, она будет не такой значительной, как ожидалось ранее.

В связи с этим они подняли прогноз для золота на второй квартал на 8% - до 2 150 долларов за унцию, пишет The Wall Street Journal.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Gold prices continue to rise amid increasing geopolitical tensions

Самое читаемое

Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
14 апреля 2024 г. 01:29
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
14 апреля 2024 г. 00:42
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
14 апреля 2024 г. 00:20
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
14 апреля 2024 г. 00:18
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
13 апреля 2024 г. 23:54
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
15 апреля 2024 г. 11:54
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
13 апреля 2024 г. 23:36
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
13 апреля 2024 г. 23:23
В Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
ФотоВ Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
13 апреля 2024 г. 16:03
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
15 апреля 2024 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi