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Цены на золото продемонстрировали стабильность в ожидании статистики из США

Цены на золото продемонстрировали стабильность в ожидании статистики из США Стоимость золота в среду утром продемонстрировала стабильность — 1 720 долларов за тройскую унцию в ожидании публикации данных по инфляции в США. Эти данные могут отразиться на дальнейшей денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС).
Финансы
13 июля 2022 г. 09:24
Цены на золото продемонстрировали стабильность в ожидании статистики из США

Стоимость золота в среду утром продемонстрировала стабильность — 1 720 долларов за тройскую унцию в ожидании публикации данных по инфляции в США. Эти данные могут отразиться на дальнейшей денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС).

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 1,25 доллара, или на 0,07%, до 1723,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,48% — до 18,867 доллара за унцию.

Одним из главных событий недели на рынке остается статистика по инфляции в США, которая будет опубликована в среду вечером. Эксперты полагают, что годовая инфляция в стране в июне составила 8,8% после 8,6% месяцем ранее, это может стать новым рекордом с декабря 1981 года. Высокая инфляция может послужить для ФРС сигналом о необходимости ужесточения монетарной политики, что традиционно поддерживает доллар и сдерживает стоимость золота.

По данным CME Group, почти 91% экспертов полагают, что по итогам июльского заседания учетная ставка будет повышена на 75 базисных пунктов — до 2,25-2,5%. А более 9% экспертов стали закладывать увеличение ставки сразу на 100 базисных пунктов — до 2,5-2,75%.

Курс доллара является одним из сдерживающих факторов для стоимости золота. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) находится на уровне выше 108 пунктов, а курс евро к доллару сравнялся, что произошло впервые с 2002 года. Укрепление американской валюты делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

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