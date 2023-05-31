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Цены на золото по итогам торгов в последний день мая могут снизиться на 1%

Цены на золото по итогам торгов в последний день мая могут снизиться на 1% Золото может подешеветь по итогам мая на 1%.
Финансы
31 мая 2023 г. 10:52
Цены на золото по итогам торгов в последний день мая могут снизиться на 1%

Золото может подешеветь по итогам мая на 1%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 2,05 доллара (0,11%), до 1 979,2 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,83%, до 23,43 доллара за унцию.

Снижению цен способствует в том числе рост индекса доллара за май примерно на 2,5%. Американская валюта поддерживается замедлением годовой инфляции в США, а также решением вопроса с госдолгом страны.

На этой неделе инвесторы ожидают статданные по рынку труда в США. Аналитики полагают, что безработица в стране в мае составила 3,5% после 3,4% в апреле.

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Версия на английском языке Gold prices may fall by 1%

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