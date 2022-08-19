Цены на золото падают на перспективах дальнейшего повышения ставки ФРС США

Цена на золото в пятницу утром немного снизилась на перспективах дальнейшего повышения ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Цена на золото в пятницу утром немного снизилась на перспективах дальнейшего повышения ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 2,1 доллара, или на 0,12%, до 1769,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 1,07% — до 19,260 доллара за унцию.

Рынки продолжают оценивать перспективы монетарной политики ФРС. Накануне из протокола Федрезерва стало известно, что часть участников заседания высказалась за замедление темпа повышения учётной ставки в ходе ужесточения кредитно-денежной политики, а другая часть посчитала, что, когда эта ставка достигнет высоких значений, ее не следует затем снижать.

Ужесточение монетарной политики укрепляет доллар и через это понижает спрос на золото, которое также становится менее привлекательным как актив-убежище.