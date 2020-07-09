О нас
Report Georgia

Цены на золото обновили девятилетний максимум

Цены на золото обновили девятилетний максимум Политика низких процентных ставок и неограниченное предоставление ликвидности со стороны центральных банков стимулирует приток средств инвесторов в золото
Финансы
9 июля 2020 г. 10:38
Цены на золото обновили девятилетний максимум

Цены на золото на мировом рынке достигли отметки 1 817 долларов США за тройскую унцию в среду 8 июля, с начала года котировки выросли более чем на 20%.

Как передает Report, об  этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на данные агентства Reuters. Это максимум с сентября 2011 года.

По словам главного аналитика ПСБ Романа Антонова, политика низких процентных ставок и неограниченное предоставление ликвидности со стороны центральных банков стимулирует приток средств инвесторов в золото.

По оценке Bank of America, объем мер монетарного стимулирования к середине года достиг 9,27 трлн долларов США, объем фискального стимулирования — 11,36 трлн долларов США. Как отметила стратег Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Мария Красникова, накануне, после заявлений вице-председателя ФРС Ричарда Кларида о том, что «лимита для покупок гособлигаций нет», котировки фьючерсных контрактов достигли отметки 1,8 тыс. долларов США за унцию.

Основными покупателями драгметалла выступают золотые биржевые фонды (ETF). Как отмечает Красникова, 95% ETF расположены в США и Европе, то есть это инвесторы развитых стран. Руководитель направления перспективных исследований Julius Baer Карстен Менке указывает, что спрос на защитные активы был самым высоким в странах, наиболее сильно пострадавших от коронавируса (США и Великобритания), и был намного слабее в странах, которые успешно сняли карантинные меры (Германия и Швейцария).

Участники рынка ожидают дальнейшего роста цен на золото в краткосрочной перспективе. По мнению экспертов, ликвидности для поддержания инвестиционного спроса на рынке достаточно, другие защитные активы менее привлекательны в инвестиционных целях. В ближайшие три-четыре месяца цены могут оставаться в диапазоне 1,8—2 тыс. долларов США за унцию при нормализованном сценарии, считают эксперты.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

EBRD назвал сумму инвестиций в Азербайджан в прошлом году
EBRD назвал сумму инвестиций в Азербайджан в прошлом году
9 июля 2020 г. 10:54
Состояние Джеффа Безоса превысило 180 млрд долларов
Состояние Джеффа Безоса превысило 180 млрд долларов
9 июля 2020 г. 10:52
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.07.2020)
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.07.2020)
9 июля 2020 г. 10:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2020)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.07.2020)
9 июля 2020 г. 10:05
Объем денежных переводов из России в Азербайджан снизился почти на 30%
Объем денежных переводов из России в Азербайджан снизился почти на 30%
9 июля 2020 г. 09:03
Amrah Sigorta: закрытие Amrah Bank незначительно сказалось на нас
Amrah Sigorta: закрытие Amrah Bank незначительно сказалось на нас
8 июля 2020 г. 17:41
Ravan Sigorta уходит с рынка  
Ravan Sigorta уходит с рынка  
8 июля 2020 г. 17:29
Азербайджан подписал с ВБ кредитное соглашение
Азербайджан подписал с ВБ кредитное соглашение
8 июля 2020 г. 15:01
В Bank BTB новые назначения
В Bank BTB новые назначения
8 июля 2020 г. 12:48
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.07.2020)
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.07.2020)
8 июля 2020 г. 10:41

Последние новости

11:55
Переработка нефти в Азербайджане снизилась Энергетика
11:55
С АЧГ и "Шахдениз" добыто более 297 млрд кубометров газа Энергетика
11:43
AZAL начинает выполнять специальные рейсы в Берлин Инфраструктура
11:38
В массовых беспорядках в Белграде пострадали 36 человек Другие страны
11:35
С АЧГ и "Шахдениз" экспортирован 541 млн тонн нефти Энергетика
11:32
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной подстанции "8-й км" Внутренняя политика
11:17
Азербайджан в июне полностью выполнил обязательства перед ОПЕК+ Энергетика
11:16
НПО и офис омбудсмена в Азербайджане проведут онлайн-встречу Внешняя политика
11:06
МВД: За сутки оштрафованы 1 295 нарушителей карантина Происшествия
10:59
ФотоВ Исмаиллы сделали предупреждение владельцам центров отдыха  Происшествия
10:57
Азербайджан экспортировал около 15 млн тонн нефти Энергетика
10:55
Число зараженных COVID-19 в Армении превысило 30 тысяч В регионе
10:54
EBRD назвал сумму инвестиций в Азербайджан в прошлом году Финансы
10:54
В Грузии 968 больных COVID-19 В регионе
10:52
Состояние Джеффа Безоса превысило 180 млрд долларов Финансы