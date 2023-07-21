Цены на золото незначительно выросли

Стоимость золота не продемонстрировала ярко выраженную динамику в пятницу утром.

Стоимость золота не продемонстрировала ярко выраженную динамику в пятницу утром.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически выросла на 0,2 доллара (0,01%), до 1 970,9 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,07%, до 24,945 долларов за унцию.

Стоимость золота в целом стабильна, рынки продолжают пребывать в ожидании следующих действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, очередное двухдневное заседание которой состоится на следующей неделе. Согласно CME Group, 99,8% аналитиков прогнозируют, что по итогам заседания ставка останется на текущем уровне в 5-5,25%.

При этом в ожидании действий от ФРС также демонстрирует слабую динамику и индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США), влияющий на стоимость золота. Так, индекс символически снижается на 0,08%, до 100,8 пункта.