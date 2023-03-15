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Цены на золото незначительно снизились

Цены на золото незначительно снизились Стоимость золота в среду утром незначительно снизилась, оставаясь выше отметки в 1 900 долларов за тройскую унцию.
Финансы
15 марта 2023 г. 10:10
Цены на золото незначительно снизились

Стоимость золота в среду утром незначительно снизилась, оставаясь выше отметки в 1 900 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 5,9 доллара, или на 0,31% - до 1 905 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 0,94% - до 21,832 доллара за унцию.

Годовая инфляция в США в феврале ожидаемо замедлилась до 6% с 6,4% месяцем ранее, став минимальной с сентября 2021 года. Показатель при этом остается заметно выше целевого уровня в 2%. В месячном выражении потребительские цены в США за февраль выросли на 0,4% после роста на 0,5% месяцем ранее, что также совпало с прогнозами.

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