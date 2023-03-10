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Цены на золото незначительно снизились

Цены на золото незначительно снизились Стоимость золота в пятницу утром стабильна на уровне чуть ниже 1 835 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают публикацию макростатистики из США.
Финансы
10 марта 2023 г. 09:55
Цены на золото незначительно снизились

Стоимость золота в пятницу утром стабильна на уровне чуть ниже 1 835 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают публикацию макростатистики из США.

Как сообщает Report, цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 1,2 доллара, или на 0,07% - до 1 833,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 0,83% - до 19,997 доллара за унцию.

Внимание трейдеров сохраняется вокруг сигналов из Соединенных Штатов Америки, которые могут указывать на планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке. Так, позднее в пятницу будет опубликована статистика по безработице в стране.

Согласно прогнозам, безработица в стране в феврале сохранилась на уровне 3,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики вырастет на 205 тыс. после увеличения на 517 тыс. месяцем ранее.

Сильная статистика может поддержать ожидания по ужесточению монетарной политики ФРС. По данным CME Group, 60,2% аналитиков ожидают повышения учетной ставки в марте на 50 базисных пунктов - до 5-5,25% годовых. В то же время 39,8% ожидают увеличения на 25 базисных пунктов, как и в феврале. От темпов повышения ставки и тона Федрезерва будет зависеть доллар, который влияет на стоимость золота.

Слабое снижение стоимости драгоценного металла обусловлено и коррекционной динамикой. В четверг золото подорожало на 0,9%, примерно с 1 819 долларов.

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