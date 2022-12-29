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Цены на золото незначительно снизились

Цены на золото незначительно снизились Цены на золото символически снизились в четверг утром, оставаясь выше психологической отметки в 1 800 долларов за унцию.
Финансы
29 декабря 2022 г. 10:09
Цены на золото незначительно снизились

Цены на золото символически снизились в четверг утром, оставаясь выше психологической отметки в 1 800 долларов за унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 1,2 доллара, или на 0,07%, до 1 814,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на символические 0,01% - до 23,843 доллара за унцию.

С начала декабря золото подорожало на 3,2%. Вместе с тем с начала года цена драгоценного металла поднялась менее чем на 1%.

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Версия на английском языке Gold prices declines slightly

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