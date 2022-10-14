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Цены на золото незначительно снизились

Цены на золото незначительно снизились Стоимость золота в пятницу утром снизилась до уровня ниже 1 675 долларов за тройскую унцию, причем с начала недели снижение может превысить 2%.
Финансы
14 октября 2022 г. 09:15
Цены на золото незначительно снизились

Стоимость золота в пятницу утром снизилась до уровня ниже 1 675 долларов за тройскую унцию, причем с начала недели снижение может превысить 2%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 3,75 доллара, или на 0,22%, до 1 673,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,13%, до 18,942 доллара за унцию.

С начала недели золото показывает снижение на 2,1%, так как рынки ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит ужесточать монетарную политику. Такая ситуация традиционно поддерживает доллар, удорожание которого делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

В четверг была опубликована статистика по инфляции в США, которая показала более слабое, чем ожидалось, замедление в сентябре. Рынки ожидали, что показатель опустится до 8,1% с 8,3%, в то время как он составил 8,2%.

В результате, согласно данным CME Group, теперь 98% аналитиков закладывают повышение ставки в ноябре на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, днем ранее такую вероятность допускали 80% аналитиков.

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