Цены на золото незначительно снизились в ожидании решений ФРС США

Цена на золото в пятницу утром не продемонстрировала ярко выраженной динамики, инвесторы продолжают пребывать в ожидании следующих действий от Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Цена на золото в пятницу утром не продемонстрировала ярко выраженной динамики, инвесторы продолжают пребывать в ожидании следующих действий от Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 1,75 доллара, или на 0,11%, до 1 663,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,13%, до 19,470 доллара за унцию.

По данным CME Group, 84,8% экспертов прогнозируют, что в ноябре ФРС снова повысит учетную ставку на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых.

При этом в ожидании действий от Федрезерва также стабилен и индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США), влияющий на стоимость золота. Так, индекс символически снизился на 0,08%, до 110,52 пункта.