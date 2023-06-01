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Цены на золото незначительно снизились после двухдневного роста

Цены на золото незначительно снизились после двухдневного роста Цена на золото прервала двухдневный рост и незначительно снизилась. Рынки оценивают новости по потолку госдолга США.
Финансы
1 июня 2023 г. 09:50
Цены на золото незначительно снизились после двухдневного роста

Цена на золото прервала двухдневный рост и незначительно снизилась. Рынки оценивают новости по потолку госдолга США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 0,75 доллара (0,04%), до 1 981,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,12%, до 23,615 доллара за унцию.

Стоимость золота поднималась две торговые сессии подряд, суммарно набрав 1,1%, а в четверг в целом стабильна после голосования в палате представителей по повышению потолка госдолга США.

Палата представителей конгресса большинством голосов приняла законопроект о повышении потолка госдолга. После этого законопроект поступит на рассмотрение в сенат, а затем, в случае одобрения обеими палатами конгресса, на подпись президенту США Джо Байдену.

После позитивных сигналов по повышению потолка американского госдолга на рынках выросли ожидания сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в июне. По данным CME Group, 62,2% экспертов ждут сохранения ключевой ставки на текущем уровне в 5-5,25% годовых, а 37,8% допускают ее повышение на 25 базисных пунктов. Днем ранее повышение, напротив, закладывали более 60% аналитиков.

Золото чувствительно к ожиданиям по монетарной политике американского центробанка. Она отражается на курсе доллара, который в свою очередь влияет на котировки драгоценного металла.

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Версия на английском языке Gold prices decline slightly after two-day gains

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