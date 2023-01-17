Цены на золото незначительно снизились на фоне укрепления доллара

Стоимость золота во вторник утром снизилась.
Как передает Report, это следует из данных торгов.
Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 6,05 доллара, или на 0,32%, до 1 915,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,08%, до 24,385 доллара за унцию.
На рынке золота во вторник утром наблюдается отрицательная динамика, которой может способствовать, в частности, некоторое укрепление американской валюты. Так, курс евро к доллару растет до 1,0830 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0816 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) повысился на 0,14%, до 102,35 пункта.
В свою очередь, американская валюта все еще находится под влиянием данных о замедлении годовой инфляции в США, которая неблагоприятна политике монетарного ужесточения.