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Цены на золото незначительно снизились на фоне укрепления доллара

Цены на золото незначительно снизились на фоне укрепления доллара Стоимость золота во вторник утром снизилась.
Финансы
17 января 2023 г. 09:46
Цены на золото незначительно снизились на фоне укрепления доллара

Стоимость золота во вторник утром снизилась.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 6,05 доллара, или на 0,32%, до 1 915,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,08%, до 24,385 доллара за унцию.

На рынке золота во вторник утром наблюдается отрицательная динамика, которой может способствовать, в частности, некоторое укрепление американской валюты. Так, курс евро к доллару растет до 1,0830 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0816 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) повысился на 0,14%, до 102,35 пункта.

В свою очередь, американская валюта все еще находится под влиянием данных о замедлении годовой инфляции в США, которая неблагоприятна политике монетарного ужесточения.

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