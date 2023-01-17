Цены на золото незначительно снизились на фоне укрепления доллара

Стоимость золота во вторник утром снизилась.

Стоимость золота во вторник утром снизилась.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 6,05 доллара, или на 0,32%, до 1 915,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,08%, до 24,385 доллара за унцию.

На рынке золота во вторник утром наблюдается отрицательная динамика, которой может способствовать, в частности, некоторое укрепление американской валюты. Так, курс евро к доллару растет до 1,0830 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0816 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) повысился на 0,14%, до 102,35 пункта.

В свою очередь, американская валюта все еще находится под влиянием данных о замедлении годовой инфляции в США, которая неблагоприятна политике монетарного ужесточения.