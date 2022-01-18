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Цены на золото незначительно снизились из-за роста доходности гособлигаций США

Цены на золото незначительно снизились из-за роста доходности гособлигаций США Цены на золото во вторник утром незначительно снизились на фоне роста доходности гособлигаций США.
Финансы
18 января 2022 г. 10:26
Цены на золото незначительно снизились из-за роста доходности гособлигаций США

Цены на золото во вторник утром незначительно снизились на фоне роста доходности гособлигаций США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,07%, или на 1,35 доллара США, до 1 815,05 доллара за тройскую унцию.

Доходность десятилетних US Treasuries выросла до 1,839% с уровня предыдущего закрытия в 1,772%.

Инвесторы на этой неделе будут следить за экономическими данными по США в надежде предугадать дальнейшие действия Федеральной резервной системы. В среду ожидается публикация статистики по числу новостроек в США, а в четверг — по числу первичных заявок на пособие по безработице.

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