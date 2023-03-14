Цены на золото незначительно снизились

Цена золота во вторник утром снизилась, оставаясь выше психологической отметки в 1 900 долларов за тройскую унцию.

Цена золота во вторник утром снизилась, оставаясь выше психологической отметки в 1 900 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. До этого драгоценный металл дорожал три дня подряд на фоне ослабления доллара и ухода трейдеров от риска.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 8,7 доллара, или на 0,45% - до 1 907,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 0,73% - до 21,762 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) поднялась на 0,29%, до 103,9 пункта. При этом за предыдущие три торговые сессии индекс опустился на 1,9%.