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Цены на золото незначительно снизились

Цены на золото незначительно снизились Цена золота во вторник утром снизилась, оставаясь выше психологической отметки в 1 900 долларов за тройскую унцию.
Финансы
14 марта 2023 г. 09:52
Цены на золото незначительно снизились

Цена золота во вторник утром снизилась, оставаясь выше психологической отметки в 1 900 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. До этого драгоценный металл дорожал три дня подряд на фоне ослабления доллара и ухода трейдеров от риска.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 8,7 доллара, или на 0,45% - до 1 907,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 0,73% - до 21,762 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) поднялась на 0,29%, до 103,9 пункта. При этом за предыдущие три торговые сессии индекс опустился на 1,9%.

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