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Цены на золото незначительно повысились

Цены на золото незначительно повысились Цена на золото в понедельник утром несколько поднялись до отметки в 1 980 долларов за тройскую унцию, инвесторы обращают внимание на новости банковского сектора Европы, оценивая экономические перспективы.
Финансы
20 марта 2023 г. 10:20
Цены на золото незначительно повысились

Цена на золото в понедельник утром несколько поднялись до отметки в 1 980 долларов за тройскую унцию, инвесторы обращают внимание на новости банковского сектора Европы, оценивая экономические перспективы.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 7,8 доллара, или на 0,4%, до 1 981,3 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,05% - до 22,473 доллара за унцию.

На прошлой неделе золото получило поддержку из-за рыночной волатильности, связанной с опасениями вокруг банковского сектора. Ранее в марте было закрыто несколько банков США, что повлияло на банковский сектор страны, а затем распродажи акций затронули и европейский регион, в особенности банк Credit Suisse.

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