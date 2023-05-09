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Цены на золото незначительно повысились

Цены на золото незначительно повысились Золото во вторник незначительно подорожало, участники рынка ожидают публикации данных по инфляции в США, которые помогут оценить перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).
Финансы
9 мая 2023 г. 12:29
Цены на золото незначительно повысились

Золото во вторник незначительно подорожало, участники рынка ожидают публикации данных по инфляции в США, которые помогут оценить перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Как передает Report, золото на рынке спот подорожало на 0,2%, до 2 026,09 доллара за унцию. Фьючерсы на золото торговались без изменений, по 2 033,70 доллара за унцию.

Серебро на рынке спот торгуется с понижением на 0,3%, по 25,50 доллара за унцию. Платина прибавила 0,2%, до 1 072,26 доллара, а палладий подешевел на 0,5%, до 1 546,97 доллара.

Позднее в среду будет представлен индекс потребительских цен (CPI) США.

Если отчет по инфляции даст повод ожидать еще одного повышения ставок ФРС в июне, то цены на золото могут снизиться до 1 950-1 920 долларов за унцию, считают эксперты.

Золото считается инструментом хеджирования инфляционных рисков, но повышение процентных ставок негативно отражается на привлекательности золота для инвесторов.

Трейдеры видят 91%-ю вероятность того, что центральный банк США в июне оставит процентные ставки без изменений.

Помимо экономических данных, инвесторы пристально отслеживают развитие ситуации в банковском секторе США и решение проблемы потолка госдолга.

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