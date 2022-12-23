Цены на золото незначительно повысились

Стоимость золота в пятницу утром повысилась в рамках коррекции, вернувшись к уровню выше 1 800 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота в пятницу утром повысилась в рамках коррекции, вернувшись к уровню выше 1 800 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 6,3 доллара, или на 0,35%, до 1 801,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,77%, до 23,805 доллара за унцию.

Днем ранее цена на золото упала на 1,7% после того, как Минторг США повысил оценку окончательного роста ВВП в прошлом квартале до 3,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). А число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 17 декабря составило 216 тыс., что стало ниже прогноза в 222 тыс.

Такая макростатистика усилила ожидания ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). По данным CME Group, в феврале рынки ожидают очередного увеличения учетной ставки, 69% экспертов ждут повышения на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых, остальные допускают увеличение на 0,5 п.п.

Жесткая монетарная политика позитивна для курса соответствующей национальной валюты, в данном случае - доллара, и стоимости долга в этой валюте, что в свою очередь негативно для цены золота как финансового актива-убежища.