Цены на золото немного упали в ожидании ужесточения монетарной политики в США

Мировая цена на золото ближе к вечеру снова несколько снищилась после превышения отметки в 1 910 долларов США а унцию впервые с 6 июня, поскольку инвесторы вновь обращают внимание на планы Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Мировая цена на золото ближе к вечеру снова несколько снищилась после превышения отметки в 1 910 долларов США а унцию впервые с 6 июня, поскольку инвесторы вновь обращают внимание на планы Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 2 доллара, или на 0,12%, до 1897,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,42%, до 23,89 доллара за унцию.

Ранее в ходе торгов понедельника стоимость золота превысила отметку в 1910 долларов за унцию, впервые с 6 июня. Спрос на золото как на актив-убежище вырос в свете нарастания внешнеполитической напряженности в мире. А за прошлую неделю золото подорожало более чем на 3%.

В то же время аналитики полагают, что давление на стоимость золота сейчас снова оказывают ожидания ужесточения монетарной политики Федрезерва.

"Цены могут упасть до 1,6 тыс. долларов за унцию, поскольку исторические отношения с доходностью казначейских облигаций США, которые уже выросли примерно на 60 базисных пунктов в этом году, восстанавливаются", — считают аналитики Capital Economics, чье мнение приводит агентство Bloomberg.