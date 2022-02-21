О нас
Аудио новости

Цены на золото немного упали в ожидании ужесточения монетарной политики в США

Цены на золото немного упали в ожидании ужесточения монетарной политики в США Мировая цена на золото ближе к вечеру снова несколько снищилась после превышения отметки в 1 910 долларов США а унцию впервые с 6 июня, поскольку инвесторы вновь обращают внимание на планы Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
21 февраля 2022 г. 19:28
Цены на золото немного упали в ожидании ужесточения монетарной политики в США

Мировая цена на золото ближе к вечеру снова несколько снищилась после превышения отметки в 1 910 долларов США а унцию впервые с 6 июня, поскольку инвесторы вновь обращают внимание на планы Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 2 доллара, или на 0,12%, до 1897,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,42%, до 23,89 доллара за унцию.

Ранее в ходе торгов понедельника стоимость золота превысила отметку в 1910 долларов за унцию, впервые с 6 июня. Спрос на золото как на актив-убежище вырос в свете нарастания внешнеполитической напряженности в мире. А за прошлую неделю золото подорожало более чем на 3%.

В то же время аналитики полагают, что давление на стоимость золота сейчас снова оказывают ожидания ужесточения монетарной политики Федрезерва.

"Цены могут упасть до 1,6 тыс. долларов за унцию, поскольку исторические отношения с доходностью казначейских облигаций США, которые уже выросли примерно на 60 базисных пунктов в этом году, восстанавливаются", — считают аналитики Capital Economics, чье мнение приводит агентство Bloomberg.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Gold prices fall slightly in anticipation of tightening US monetary policy

Другие новости из категории

В Азербайджане будут выпущены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные государственные ценные бумаги
В Азербайджане будут выпущены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные государственные ценные бумаги
21 февраля 2022 г. 20:18
В Азербайджане через систему мгновенных платежей проведено операций на 98 млн манатов
В Азербайджане через систему мгновенных платежей проведено операций на 98 млн манатов
21 февраля 2022 г. 18:23
В Азербайджане вдвое возросли поступления в бюджет от аренды госимущества 
В Азербайджане вдвое возросли поступления в бюджет от аренды госимущества 
21 февраля 2022 г. 18:09
В Азербайджане дистанционно открыто около 2 тыс. банковских счетов
В Азербайджане дистанционно открыто около 2 тыс. банковских счетов
21 февраля 2022 г. 17:59
В Азербайджане объем операций через Национальную платежную систему снизился на 3%
В Азербайджане объем операций через Национальную платежную систему снизился на 3%
21 февраля 2022 г. 17:53
В прошлом году Государственный платежный портал осуществил операции на сумму 4,1 млрд манатов
В прошлом году Государственный платежный портал осуществил операции на сумму 4,1 млрд манатов
21 февраля 2022 г. 17:51
Пассажиры поезда Баку-Сумгайыт совершили 110 тыс. бесконтактных платежей
Пассажиры поезда Баку-Сумгайыт совершили 110 тыс. бесконтактных платежей
21 февраля 2022 г. 17:30
В Азербайджане действуют 10 местных систем денежных переводов
В Азербайджане действуют 10 местных систем денежных переводов
21 февраля 2022 г. 17:29
Микаил Джаббаров: Удельный вес наличной денежной массы снизился до 46%
Микаил Джаббаров: Удельный вес наличной денежной массы снизился до 46%
21 февраля 2022 г. 16:16
Фонд возрождения Карабаха пройдет аудит
Фонд возрождения Карабаха пройдет аудит
21 февраля 2022 г. 16:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi