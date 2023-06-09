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Цены на золото не продемонстрировали ярко выраженной динамики

Цены на золото не продемонстрировали ярко выраженной динамики Стоимость золота не продемонстрировала ярко выраженной динамики в пятницу утром.
Финансы
9 июня 2023 г. 10:00
Цены на золото не продемонстрировали ярко выраженной динамики

Стоимость золота не продемонстрировала ярко выраженной динамики в пятницу утром.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически выросла на 0,35 доллара (на 0,01%), до 1979 долларов за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,21%, до 24,398 доллара за унцию.

В пятницу утром стоимость золота в целом стабильна, рынки продолжают пребывать в ожидании следующих действий от Федеральной резервной системы США. Согласно CME Group, 71,4% аналитиков прогнозируют, что по итогам заседания ставка останется на текущем уровне в 5-5,25%.

При этом в ожидании действий от Федрезерва также стабилен и индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США), влияющий на стоимость золота. Так, индекс символически растет на 0,06%, до 103,41 пункта.

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