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Цены на золото не изменились на ожидании роста ключевых ставок мировых центробанков

Цены на золото не изменились на ожидании роста ключевых ставок мировых центробанков Цена на золото в среду утром продемонстрировала стабильность, составив примерно 1 710 долларов за тройскую унцию.
Финансы
20 июля 2022 г. 09:37
Цены на золото не изменились на ожидании роста ключевых ставок мировых центробанков
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Цена на золото в среду утром продемонстрировала стабильность, составив примерно 1 710 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, рынки продолжают оценивать перспективы повышения ключевых ставок мировыми центробанками.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 2 доллара, или на 0,12%, до 1708,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,07% — до 18,7 доллара за унцию.

Трейдеры проявляют осторожность перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг. Рынки ожидают, что регулятор повысит ключевую ставку впервые с 2011 года.

На следующей неделе состоится очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, и регулятор планирует поднять ключевую ставку в четвертый раз подряд. По данным CME Group, 67% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, 33% аналитиков закладывают повышение на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.

Повышение ставки ФРС традиционно поддерживает доллар, что негативно для спроса на золото, которое в этом случае становится менее доступным при покупке в другой валюте. Мировые ЦБ склонны к повышению ставок на фоне высокой инфляции, что усиливает опасения по поводу возможной рецессии в мире. Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%, максимума с ноября 1981 года.

В то же время стоимость золота, которое традиционно выступает как более надежный актив и инфляционный хедж, поддерживают риски рецессии и высокая инфляция.

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