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Цены на золото и серебро незначительно выросли

Цены на золото и серебро незначительно выросли Цена на золото в четверг утром незначительно выросла после падения днем ранее.
Финансы
28 сентября 2023 г. 09:39
Цены на золото и серебро незначительно выросли

Цена на золото в четверг утром незначительно выросла после падения днем ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,07%, до 1 892,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,03%, до 22,73 доллара за унцию.

В среду стоимость золота опустилась на 1,5%, оказавшись ниже 1 900 долларов впервые с марта на фоне укрепления доллара и ожидания высокой базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. С начала недели индекс американской валюты (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) превышает психологическую отметку в 106 пунктов, днем ранее показатель превышал 106,8 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

Среди трейдеров сохраняются опасения по поводу того, что ФРС может поддерживать базовую ставку высокой продолжительное время на фоне борьбы с инфляцией. Традиционно жесткая монетарная политика поддерживает доллар и сдерживает золото.

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