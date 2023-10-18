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Цены на золото достигли максимума с 20 сентября

Цены на золото достигли максимума с 20 сентября Стоимость золота в среду выросла до 30-дневного максимума. Взрыв в больнице Газы спровоцировал опасения относительно эскалации конфликта на Ближнем Востоке и привел к повышению спроса на активы-убежища.
Финансы
18 октября 2023 г. 13:56
Цены на золото достигли максимума с 20 сентября

Стоимость золота в среду выросла до 30-дневного максимума. Взрыв в больнице Газы спровоцировал опасения относительно эскалации конфликта на Ближнем Востоке и привел к повышению спроса на активы-убежища.

Как передает Report, спот-цены на золото подскочили на 0,7%, до 1 935,63 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки достигли максимума с 20 сентября. Фьючерсы на золото подорожали на 0,7%, до 1 948,40 доллара за унцию.

Цены на золото получили поддержку на фоне увеличения премии за геополитические риски ввиду опасений относительно продолжительного конфликта, отметил старший рыночный аналитик OANDA Келвин Вонг.

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Версия на английском языке Gold prices hit their highest since September 20

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