Цены на товарно-сырьевом рынке снизились до 7-летнего минимума

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Цены на мировом товарно-сырьевом рынке снизились до уровня, наблюдаемого во время последнего глобального кризиса в 2008 году.

Напомним, что в октябре 2008 года банкротством американского банка Lehman Brothers Holdings было положено начало глобальному финансовому кризису. Несмотря на то, что прошло 7 лет, 18 из 22 компонентов товарно-сырьевого индекса, рассчитываемого агентством Bloomberg (Bloomberg Commodity Index), упали по меньшей мере на 20% со своих исторических максимумов.

Как сообщает Report, финансовый кризис Lehman Brothers Holdings стал причиной глубокой депрессии глобальных рынков. Сейчас мировой экономике угрожают укрепление доллара США и замедление китайской экономики. Эти факторы в совокупности с глобальным перепроизводством определяют текущий медвежий рынок. Так, лишь четырем из 22 компонентов Bloomberg Commodity Index удалось остаться на плаву. Это кукуруза, природный газ, пшеница и рогатый скот. Сохранение текущих цен на эти компоненты связано с плохими погодными условиям и перебоями с поставкой продовольствия.

Отметим, что хеджевые фонды становятся все более пессимистичны, прогнозируя падение товарно-сырьевых цен в оставшейся части текущего года. Финансовые управляющие предвидят в этот период еще более существенное падение цен на нефть и золото - двух из трех компонентов Bloomberg Commodity Index, имеющих наибольший вес.