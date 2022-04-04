Цены на продукты и напитки в Великобритании показали беспрецедентный рост

Проблемы с цепочкой поставок, нехватка рабочей силы и подорожание электричества и газа стали причинами беспрецедентного роста цен на продукты и напитки в Великобритании.

Проблемы с цепочкой поставок, нехватка рабочей силы и подорожание электричества и газа стали причинами беспрецедентного роста цен на продукты и напитки в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из данных национальной статистической службы страны.

Отмечается, что недавний рост цен на энергию отрицательно сказался на стоимости продовольствия и напитков.

На фоне роста цен на энергию годовая инфляция в феврале достигла в Великобритании рекордного за 30 лет значения — 6,2%.

По данным опроса национальной статистической службы страны, в связи с ростом расходов 51% британцев стали тратить меньше на товары, не являющиеся предметом первой необходимости, 34% — используют меньше газа или электроэнергии дома, 31% — меньше тратят на еду и товары первой необходимости.