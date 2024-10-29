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Цены на нефть слабо выросли после обвала накануне

Цены на нефть слабо выросли после обвала накануне Цены на нефть эталонных марок незначительно выросли утром во вторник после максимального более чем за два года падения накануне.
Финансы
29 октября 2024 г. 09:42
Цены на нефть слабо выросли после обвала накануне

Цены на нефть эталонных марок незначительно выросли утром во вторник после максимального более чем за два года падения накануне.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 71,46 долларов за баррель.

В сравнении с показателем на закрытие предыдущих торгов, это на 0,04 долларов (0,06%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,05 долларов (0,07%), до 67,43 долларов за баррель.

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Версия на английском языке Oil prices rise slightly

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