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Цены на нефть скорректировались после роста ранее

Цены на нефть скорректировались после роста ранее Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно скорректировались после роста ранее. Инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о недельных запасах в США.
Финансы
7 сентября 2023 г. 09:11
Цены на нефть скорректировались после роста ранее

Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно скорректировались после роста ранее. Инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о недельных запасах в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,3%, до 90,33 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,38%, до 87,21 доллара.

С начала недели стоимость нефти поднялась примерно на 2% на новостях о планах дальнейшего ограничения поставок на рынок со стороны крупнейших добывающих стран. Так, ранее власти Саудовской Аравии решили продлить "добровольное" (сверх договоренностей в рамках ОПЕК+) сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки до конца года, а в России - о сокращении экспорта нефти на 300 тыс. баррелей в сутки до конца года.

При этом в ночь на четверг API сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 1 сентября упали на 5,5 млн баррелей. Официальная статистика будет опубликована Минэнерго США позднее в четверг. Аналитики прогнозируют уменьшение только на 2,1 млн баррелей после снижения на 10,6 млн неделей ранее.

Трейдеры обратили внимание и на статистику из Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти. Общий импорт в страну августе снизился в годовом выражении на 7,3% при прогнозе снижения на 9%, а экспорт опустился на 8,8%, вместо ожидаемого уменьшения на 9,2%.

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