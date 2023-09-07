Цены на нефть скорректировались после роста ранее

Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно скорректировались после роста ранее. Инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о недельных запасах в США.

Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно скорректировались после роста ранее. Инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о недельных запасах в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,3%, до 90,33 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,38%, до 87,21 доллара.

С начала недели стоимость нефти поднялась примерно на 2% на новостях о планах дальнейшего ограничения поставок на рынок со стороны крупнейших добывающих стран. Так, ранее власти Саудовской Аравии решили продлить "добровольное" (сверх договоренностей в рамках ОПЕК+) сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки до конца года, а в России - о сокращении экспорта нефти на 300 тыс. баррелей в сутки до конца года.

При этом в ночь на четверг API сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 1 сентября упали на 5,5 млн баррелей. Официальная статистика будет опубликована Минэнерго США позднее в четверг. Аналитики прогнозируют уменьшение только на 2,1 млн баррелей после снижения на 10,6 млн неделей ранее.

Трейдеры обратили внимание и на статистику из Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти. Общий импорт в страну августе снизился в годовом выражении на 7,3% при прогнозе снижения на 9%, а экспорт опустился на 8,8%, вместо ожидаемого уменьшения на 9,2%.