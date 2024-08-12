Цены на кофе на Нью-йоркской бирже подскочили на 6%

Кофе сорта арабика резко подорожал на Нью-йоркской бирже ICE Futures, достигнув максимумов цен с начала июля на данных о холодной погоде на юге Бразилии. Фьючерсы на этот сорт подорожали на 6%, до 2,45 долларов за фунт.

Кофе сорта арабика резко подорожал на Нью-йоркской бирже ICE Futures, достигнув максимумов цен с начала июля на данных о холодной погоде на юге Бразилии. Фьючерсы на этот сорт подорожали на 6%, до 2,45 долларов за фунт.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

В минувшие выходные на юге Бразилии были зафиксированы заморозки.

Как отметил управляющий директор Paragon Global Markets Майкл МакДугалл, температура не опускалась настолько низко, чтобы навредить плантациям кофе, сахарного тростника или иных культур.

На этой неделе холодная погода, как ожидается, затронет штаты Риу-Гранди-ду-Сул, Санта-Катарина и Парана.