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Цены на газ в Европе снизились на 2%

Цены на газ в Европе снизились на 2% Биржевые цены на газ в Европе во вторник опускаются после открытия торгов на 2% к расчетной цене предыдущего дня, торгуясь в районе 337 долларов за тысячу кубометров.
Финансы
11 июля 2023 г. 10:39
Цены на газ в Европе снизились на 2%

Биржевые цены на газ в Европе во вторник опускаются после открытия торгов на 2% к расчетной цене предыдущего дня, торгуясь в районе 337 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 328,2 доллара (-4,5%). Далее стоимость составила 336,6 доллара (-2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 343,8 доллара за тысячу кубометров.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe fall 2%

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