Цены на биткоин резко упали

Курс биткойна снижается в ходе торгов в понедельник на фоне опасений из-за растущих проблем китайского застройщика China Evergrande Group.

Курс биткойна снижается в ходе торгов в понедельник на фоне опасений из-за растущих проблем китайского застройщика China Evergrande Group.

Как передает Report, по состоянию на 21:30 по бакинскому времени, биткоин стоил 43 983,02 доллара США, подешевев за сутки на 7,2%.

Ранее криптовалюта рухнула до 42 527 долларов США. С начала года ее стоимость выросла почти на 50%.

Вторая по популярности криптовалюта в мире - эфир - также подешевела на 7%, до 3 111,92 долларов США.

Долговые проблемы Evergrande, чьи пассивы равны около 2% ВВП Китая, вызывают у инвесторов все больше опасений. Вероятность кризиса на рынке недвижимости Китая толкает вниз мировые финансовые рынки.

В четверг компания должна будет осуществить процентные выплаты по двум выпускам облигаций. Это и станет ключевым тестом для финансового положения компании.