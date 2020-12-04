Цены на биткоин растут, продолжая консолидацию

На долю биткоина приходится примерно 62,4% всего глобального рынка криптовалют

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу слабо растёт, продолжая постепенно возвращаться к увеличению после непродолжительного снижения.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.39 (по бакинскому времени) биткоин дорожает на 1,33%, до 19 294 долларов США, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 1,91%, до 19 281 доллара США.

На долю биткоина приходится примерно 62,4% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин в понедельник, 30 ноября, активно рос, цена достигала уровня в 19 694 долларов США. Затем стоимость криптовалюты постепенно замедлила темпы роста, а во вторник вечером и в среду биткоин торговался в "красной зоне".

"По итогам вчерашнего дня биткоин вырос на 1,1%, цена закрытия 19 400 долларов США. Сейчас консолидация продолжается, нижняя граница — 18 300 долларов США, верхняя — 19 400 долларов США. С учетом тренда консолидация цен в течение нескольких дней, скорее, приведет к импульсному движению вверх", — заявил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Похоже, что рынок нашел некоторое равновесие, насытившись яркими политическими страстями, пандемическими страхами и золотовалютной тревогой. Сегодня крипторынок относительно стабилен. И хотя и наблюдается некоторое стремление к движению вверх, скорее всего, оно будет незначительным и к концу 4 декабря курс биткоина составит около 19 700 долларов США за монету", — добавил директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.