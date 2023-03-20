Центробанки ряда стран увеличат предложение доллара США на рынке

Центробанки Великобритании, ЕС, Канады, Швейцарии, Японии и Федеральная система США договорились о координированных действиях по увеличению предложения долларовых средств на рынке в условиях финансовых потрясений и череды банкротств банков.

Центробанки Великобритании, ЕС, Канады, Швейцарии, Японии и Федеральная система США договорились о координированных действиях по увеличению предложения долларовых средств на рынке в условиях финансовых потрясений и череды банкротств банков.

Как передает Report , об этом говорится в совместном заявлении регуляторов.

"Чтобы повысить эффективность своп-линий при предоставлении финансирования в долларах США, центральные банки, в настоящее время предлагающие операции в долларах США, согласились увеличить частоту операций с семидневным сроком погашения с еженедельной до ежедневной. Меры будут приниматься с 20 марта и как минимум до конца апреля", - отмечается в сообщении.

Впервые центральные банки Японии и других стран координировали предложение доллара, основной валюты, во время финансового кризиса в 2008 году. Они также принимали аналогичные меры по расширению предложения долларовых фондов в марте 2020 года сразу после начала пандемии коронавируса.

Напомним, что 10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США Silicon Valley Bank.