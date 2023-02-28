О нас

Центробанки Азербайджана и Таджикистана расширяют сотрудничество

Центробанки Азербайджана и Таджикистана расширяют сотрудничество Центральные банки Азербайджана и Таджикистана расширяют сотрудничество.
Финансы
28 февраля 2023 г. 10:02
Центробанки Азербайджана и Таджикистана расширяют сотрудничество

Центральные банки Азербайджана и Таджикистана расширяют сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов.

"Мы встретились с председателем Национального банка Таджикистана Холигзода Хокимом Хикматулло. В ходе встречи мы обсудили расширение и будущие направления сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Таджикистана. Помимо этого, мы провели обмен мнениями по макроэкономической ситуации, вопросам развития финансово-банковского сектора, реформам в системе страхования и другим темам". - отметил Кязимов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Central banks of Azerbaijan, Tajikistan expanding cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Tacikistan mərkəzi bankları əməkdaşlığını genişləndirir

Экслюзивные новости

23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30
Житель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
ФотоЖитель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
24 февраля 2023 г. 11:59
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi