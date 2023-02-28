Центробанки Азербайджана и Таджикистана расширяют сотрудничество

Центральные банки Азербайджана и Таджикистана расширяют сотрудничество.

Центральные банки Азербайджана и Таджикистана расширяют сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов.

"Мы встретились с председателем Национального банка Таджикистана Холигзода Хокимом Хикматулло. В ходе встречи мы обсудили расширение и будущие направления сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Таджикистана. Помимо этого, мы провели обмен мнениями по макроэкономической ситуации, вопросам развития финансово-банковского сектора, реформам в системе страхования и другим темам". - отметил Кязимов.