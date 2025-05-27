Центробанки Азербайджана и Грузии обсудили вопросы денежной политики

Центральные банки Азербайджана и Грузии обсудили реализацию денежной политики.
Как сообщает Report со ссылкой на регулятора Азербайджана, делегация ЦБА в рамках рабочего визита посетила Национальный банк Грузии.
"Стороны обсудили вопросы реализации денежно-кредитной политики, макроэкономического моделирования и прогнозирования, а также подготовки статистики внешнего сектора", - отмечается в информации.
На встрече также подчеркнута важность расширения сотрудничества двух учреждений для обмена опытом и информацией.