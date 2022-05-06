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Центробанк: Завершен переход системы межбанковских расчетов на стандарт ISO20022

Центробанк: Завершен переход системы межбанковских расчетов на стандарт ISO20022 В рамках проекта "Применение международного стандарта ISO20022 в финансовой инфраструктуре", предусмотренного в "Стратегии цифровых платежей Центробанка Азербайджана на 2021-2023 годы", Центробанк успешно завершил переход на стандарт ISO20022 системы межб
Финансы
6 мая 2022 г. 14:54
Центробанк: Завершен переход системы межбанковских расчетов на стандарт ISO20022

В рамках проекта "Применение международного стандарта ISO20022 в финансовой инфраструктуре", предусмотренного в "Стратегии цифровых платежей Центробанка Азербайджана на 2021-2023 годы", Центробанк успешно завершил переход на стандарт ISO20022 системы межбанковских расчетов в режиме реального времени (AZIPS).

Как передает Report, об этом сообщили в ЦБА.

В результате создана функциональная возможность для обмена данными между информационными системами организаций-участников AZIPS на основе новых форматов, соответствующих стандарту ISO20022.

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Версия на английском языке CBA: Transition of interbank payments system to ISO20022 standard completed
Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bank: "Banklararası Hesablaşmalar Sisteminin ISO20022 standartına keçidi yekunlaşıb"

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