Центробанк: Завершен переход системы межбанковских расчетов на стандарт ISO20022

В рамках проекта "Применение международного стандарта ISO20022 в финансовой инфраструктуре", предусмотренного в "Стратегии цифровых платежей Центробанка Азербайджана на 2021-2023 годы", Центробанк успешно завершил переход на стандарт ISO20022 системы межб

В рамках проекта "Применение международного стандарта ISO20022 в финансовой инфраструктуре", предусмотренного в "Стратегии цифровых платежей Центробанка Азербайджана на 2021-2023 годы", Центробанк успешно завершил переход на стандарт ISO20022 системы межбанковских расчетов в режиме реального времени (AZIPS).

Как передает Report, об этом сообщили в ЦБА.

В результате создана функциональная возможность для обмена данными между информационными системами организаций-участников AZIPS на основе новых форматов, соответствующих стандарту ISO20022.