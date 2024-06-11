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Центробанк выдал лицензию владельцу платежных терминалов E-manat

Центробанк выдал лицензию владельцу платежных терминалов E-manat
Финансы
11 июня 2024 г. 15:42
Центробанк выдал лицензию владельцу платежных терминалов E-manat

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал бессрочную лицензию на осуществление деятельности организации электронных денег компании ООО Modenis, владельцу платежных терминалов E-manat.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Лицензия была выдана на основании закона "О платежных услугах и платежных системах".

Напомним, что ранее ЦБА выдал бессрочные лицензии ООО A-Solutions и ООО United Payment на осуществление деятельности в качестве организации электронных денег, а ООО Token Azerbaijan - в качестве платежной организации. Таким образом, количество лицензированных организаций в данной сфере достигло четырех.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı "E-manat"a lisenziya verib

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