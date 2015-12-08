Центробанк возобновил операции по продаже валюты

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) возобновил операции по продаже валюты на организованном межбанковском валютном рынке.

Как сообщает Report, в течение дня ЦБА продал на межбанковском валютном рынке 58,8 млн. долларов.

Отметим, что ЦБА за последние три недели не осуществлял крупных операций по продаже на валютном рынке. Продажи валюты осуществлялись в основном Госнефтефондом Азербайджана посредством нескольких коммерческих банков. Сегодня ГНФАР приостановил продажу валюты, а ЦБА усилил активность на рынке.

Напомним, что на 1 декабря официальные валютные резервы ЦБА составили 6,246 млрд. долларов.