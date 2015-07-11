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    ​Центробанк внес ясность в вопрос о суициде в Барде из-за кредитной задолженности

    У совершившего суицид Эльшада Дадашева не было кредитного долга

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Центробанк внес ясность в вопрос о суициде мужчины в Бардинском районе 8 июля якобы из-за кредитной задолженности.

    Как сообщили Report из Центробанка, у совершившего суицид Эльшада Вагиф оглу Дадашева не было кредитных задолженностей: "В ходе расследования выяснилось, что он не задолжал ни одной кредитной организации и совершенный суицид не связан с данным вопросом".

    Отметим, что в последние дни в некоторых СМИ распространилась информация о причинах суицида, совершенного 8 июля в Барде.

    Звучала версия, что якобы Эльшад Вагиф оглу Дадашев наложил на себя руки из-за кредитного долга. 

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