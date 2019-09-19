Банк Англии оставил процентную ставку без изменений

Центробанк Великобритании на сентябрьском заседании сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0,75%.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Кроме того, Банк Англии подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 млрд фунтов стерлингов. Такие решения регулятора полностью совпали с ожиданиями опрошенных агентством Reuters аналитиков.

В Банке Англии также сообщили, что возросшая неопределенность по поводу условий выхода Великобритании из Евросоюза, означает, что в ближайшие годы экономика страны может пойти по ряду путей. Наиболее подходящий вариант монетарной политики будет зависеть от влияния Brexit на совокупные спрос и предложение, а также валютный курс, считает регулятор.

В случае Brexit без соглашения с Брюсселем ответ со стороны монетарной политики не будет автоматическим, и направление действий центробанка может быть любым.

Помимо этого, есть вероятность того, что политические события могут привести к периоду дальнейшей неопределенности в торговых отношениях Великобритании и ЕС, и чем дольше эта неясность будет сохраняться, тем с большей долей вероятности рост спроса будет ниже ожиданий, что приведет к «избытку» предложения, но в Банке Англии допустили, что его ставки могут быть и несколько повышены при более «мягком» Brexit и признаках восстановления роста мировой экономики.