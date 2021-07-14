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Центробанк Турции вновь оставил учетную ставку без изменений

Центробанк Турции вновь оставил учетную ставку без изменений Учетная ставка остается на уровне 19% с 18 марта текущего года, когда она была повышена с 17%
Финансы
14 июля 2021 г. 16:02
Центробанк Турции вновь оставил учетную ставку без изменений

Центробанк Турции принял в четверг решение не менять учётную ставку, которая составляет 19%.

Как передает Report, об этом сообщает регулятор.

"Совет по денежно-кредитной политике принял решение оставить без изменения учетную ставку (ставку аукциона РЕПО на одну неделю) на уровне 19%", — говорится в сообщении.

Учетная ставка остается на уровне 19% с 18 марта текущего года, когда она была повышена с 17%. Президент Турции Тайип Эрдоган после этого решения отправил главу Центробанка Наджи Агбала в отставку, что вызвало резкое падение курса турецкой лиры к доллару. Новым главой регулятора был назначен Шахап Кавджиоглу.

Как сообщало ранее Report, на фоне дальнейшего роста инфляции снижение учетной ставки, которую ждали участники рынка на этом заседании, было невозможным. Более того, по мнению некоторых аналитиков, ЦБ будет вынужден как минимум до сентября не менять учетную ставку.

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