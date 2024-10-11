Центробанк Турции в декабре может снизить учетную ставку

Центральный банк Турции может пойти в декабре на снижение учетной ставки 48,25% с нынешних 50%.

Центральный банк Турции может пойти в декабре на снижение учетной ставки 48,25% с нынешних 50%.

Как передает Report, об этом пишет газета Dünya со ссылкой на прогнозы участников рынка.

Регулятор уже полгода не меняет ставку рефинансирования, она держится на уровне 50%. По словам заместителя председателя ЦБ Османа Акчая, регулятор пока не планирует снижать ее - предпосылкой для понижения станет устойчивое замедление инфляции.

"Данные инфляции за сентябрь оказались выше ожиданий, что заставило экономистов перенести ожидание снижения ставки с ноября на декабрь. Прогноз на конец 2024 года был определен 16 экономистами, участвовавшими в опросе, и составил 48,25%. Прогнозы варьируются между 45 и 50% процентами. В предыдущем опросе ожидание процентной ставки на конец года составляло 47%",- пишет издание.

Согласно прогнозам на следующий год, учетная ставка максимально составит 35%, минимально - 27,5%.

Годовая инфляция в Турции продолжает замедляться: по итогам сентября до 49,38% с 51,97% месяцем ранее, опустившись ниже 50% впервые более чем за год.