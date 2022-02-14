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Центробанк Турции в четверг объявит решение по учетной ставке

Центробанк Турции в четверг объявит решение по учетной ставке Центральный банк Турции в четверг объявит свое решение по учетной ставке на февраль, ранее регулятор оставил ставку неизменной на уровне 14%.
Финансы
14 февраля 2022 г. 09:31
Центробанк Турции в четверг объявит решение по учетной ставке

Центральный банк Турции в четверг объявит свое решение по учетной ставке на февраль, ранее регулятор оставил ставку неизменной на уровне 14%.

Как передает Report со ссылкой на CNN Turk, в прошлом году, в декабре, учетная ставка была снижена на 100 базисных пунктов, до 14% с 15%.

"Решение Центробанка по процентной ставке будет объявлено 17 февраля в 14.00", — передает телеканал.

В 2021 году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого Центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны.

Обвал турецкой лиры 23 ноября прошлого года на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара 20 декабря достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе прошлого года доллар стоил 7,4 лиры.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsi haqqında qərarı bu həftə açıqlayacaq
Версия на английском языке Turkey’s Central Bank to decide on discount rate soon

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